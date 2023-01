Bentornato Nico! Ci eri mancato…MOLTO

Nico Gonzalez, il gioiello di Italiano

Insieme a Saponara, nella sfida contro il Sassuolo, ha ribaltato il risultato, mettendo a segno un rigore allo scadere che aveva il peso di un macigno. Oltre alla rete, tanti buoni squilli, un'altra grandissima occasione di testa e una voglia di sacrificarsi per la squadra che difficilmente si è vista in questi ultimi anni. L'esultanza con una mano sullo stemma e l'altra che indica il terreno per dimostrare che lui, dopo le tante voci di mercato, a Firenze sta bene e vuole con tutto se stesso continuare a far gridare di gioia i suoi tifosi. Durante il post partita del Sassuolo Italiano ha detto chiaramente di aver recuperato un giocatore fondamentale per i suoi piani di gioco, ma che ancora non è al 100% per giocare una partita intera. Il tempo darà le sue risposte, ma intanto i viola hanno ritrovato un pezzo pregiato della sua rosa.