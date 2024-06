Beltran preso nel mezzo. Olimpiadi, Pradè, Palladino: sarà un inizio in salita

"L'obiettivo è il grande attaccante", parola di Pradè

Si, Palladino ha detto che può giocare da prima punta, ma il primario obiettivo della Fiorentina sul mercato, come ammesso dallo stesso direttore Pradè, è quello di comprare (finalmente) un grande attaccante. Tutti questi dettagli, messi insieme, fanno capire che l'inizio di stagione di Beltran non sarà semplice. Ovvio, le cifre non vanno scordate. I milioni che la Fiorentina ha speso per portarlo a Firenze sono 25, 12,5 di parte fissa più altri 12,5 sotto forma di bonus, e sicuramente la società tutto vorrà tranne che non sfruttare al massimo l'investimento effettuato l'estate scorsa. Il rischio di essere un grande dodicesimo uomo c'è, il che non deve essere per forza visto come una cosa negativa. Nel calcio moderno non esistono più l'11 titolare e la panchina nella distinzione netta ereditata dal passato. Con le (ennesime) tante partite che dovrà affrontare la Fiorentina nella prossima stagione serviranno almeno 17/18 titolari, e Beltran sarà sicuramente uno di questi. Servirà un gran lavoro di Palladino per far funzionare al meglio di tutto. Una cosa è certa: meglio avere il dubbio per la troppa abbondanza che avere le scelte contate.