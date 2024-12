Beltran e Gudmundsson insieme? Cosa ci ha detto il campo e prospettive future

Il tuttofare

La soluzione al quesito iniziale sembra essere questa, Palladino quando ha schierato Beltran e Gudmundsson assieme ha avuto le idee chiare. L'argentino largo a sinistra, come detto anche in conferenza stampa, e l'ex Genoa più centrale in fase di non possesso. Beltran è chiaramente quello a cui vengono chiesti più compiti difensivi, mentre Gudmundsson viene un po' risparmiato. Quando il pallone lo hanno i viola per i due c'è libertà di scambiarsi la posizione e il pallone, associandosi bene. Un assetto comunque offensivo e per adesso provato solo nei minuti finali di gare come Cagliari e Lask. Ma la strada per il futuro sembra tracciata, Palladino non si vuole privare di nessuno dei due. La sua Fiorentina vuole continuare a stupire anche con nuove armi