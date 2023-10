Beltran è assist dipendente. E Lautaro Martinez è altra cosa, no al masochismo

"Ha bisogno di tempo, anche Lautaro Martinez il primo anno ha fatto male...". Questa una delle tante frasi associate a Lucas Beltran da quando è arrivato a Firenze. Affermazione che nasconde una mezza verità, ma che nasce da un bisogno compulsivo di paragonare le situazioni, come a voler trovare false speranze. Lucas Beltran ha bisogno di tempo, non c'è dubbio, ma quello mostrato in campo finora non rispecchia le aspettative del sogno argentino nato nella mente dei tifosi viola quest'estate. La speranza deve essere l'ultima a morire, ma guai a creare false speranze con un masochismo che porta solo a danneggiare l'ambiente viola.

Beltran, ma quando tiri?

Partiamo da una semplice e banale statistica: i tiri in porta. Lucas Beltran, in 11 gare giocate, in 508 minuti ha tentato il tiro in porta solo 5 volte. Tre volte è stato murato e due volte ci ha pensato il portiere avversario. In queste occasioni, basta andare a rivedersi le immagini, l'argentino non ha mai veramente tirato verso la porta ma ha più volte cercato l'assist (sto parlando delle gare contro il Rapid Vienna). Questa, infatti sembra essere la principale caratteristica di Beltran, il giocare con i propri compagni. La ricerca quasi ossessiva dell'assist, della manovra di gioco articolata e corale. Eh si, va apprezzata quando serve ma un attaccante deve anche vivere di un sano egoismo per andare a prendersi i suoi gol. Serve tempo e come Nzola, anche lui si sbloccherà definitivamente, ma se questa cosa continuerà, allora l'ipotesi di giocare con le due punte non può non essere presa in considerazione.