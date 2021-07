Beldì, l’ultima a VN: “Se vendono Vlahovic m’incateno al Franchi”

Non immaginavamo che sarebbe stata l'ultima. La rileggiamo con un velo di tristezza e un bel ricordo che rimane negli occhi

“Mi sforzo, anche se è sempre più difficile... Il mio idolo è Kurt Hamrin, posso dire di averlo abbracciato. È curioso. Nella vita sono rimasto piccolo come lui, un metro e sessantanove. Dalle mie parti, mentre tutti gli altri bambini, quando giocavano a pallone, imitavano Sivori al contrario io facevo lui, mi ci sono identificato. È stata una grande emozione per me conoscerlo a Quelli che il calcio ma, prima ancora, una volta lo avevo incrociato in tribuna centrale e, seppure timido, avevo trovato il coraggio di abbracciarlo”.