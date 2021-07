Beldì, il ricordo di Gnocchi: “Ha fatto la storia della tv”. Sull’inno viola…

Il ricordo dell'amico: "Ci sentivamo sempre per parlare di calcio e ridere, avevamo lo stesso senso dell'umorismo"

Gene Gnocchi, comico e conduttore televisivo, è intervenuto a Radio Bruno ricordando l'amico Paolo Beldì. Queste le sue parole: "Quando mi hanno chiamato stamattina per darmi la notizia della scomparsa di Paolo, non volevo crederci. Ci sentivamo sempre per parlare di calcio e ridere, avevamo lo stesso senso dell'umorismo".