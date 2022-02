Avramov a VN: “Drago-Terracciano? Due top. Italiano come Gasperini”

Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta gioca in anticipo la sfida del "Franchi": Vlada Avramov vede così la partita casalinga con la Dea

Nell'avvicinamento a Fiorentina-Atalanta ci siamo fatti aiutare da Vlada Avramov. L'ex portiere serbo ha militato in entrambe le compagini, nella sua lunga esperienza in Serie A. A Firenze ha ricoperto il ruolo di vice Frey, tra il 2006 e il 2011. Mentre ha militato tra le fila della "Dea" nella stagione 2014/2015, in quella che è stata la sua ultima esperienza nel nostro calcio. Ritiratosi nel 2016, attualmente riveste il ruolo di preparatore dei portieri nell'Honvéd, squadra di Budapest che milita nel campionato ungherese. Il doppio ex della sfida ci aiuta a inquadrare meglio la partita del Franchi, in un'intervista esclusiva concessa a Violanews.com.