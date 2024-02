Avanti un altro: l’emblematica euforia viola per il Gallo Belotti

Altro giro, altro centravanti. La Fiorentina ci riprova allungando la sua collezione di numeri 9 con il Gallo Belotti. E' il sesto attaccante puro che arriva a Firenze nelle ultime 5 sessioni di mercato, cioè da quando è stato ceduto Dusan Vlahovic. Ancora con Vlahovic? Beh, siamo - purtroppo - sempre fermi lì. Da quando il serbo è andato alla Juve in cambio di (quasi) 80 milioni, Italiano non ha più avuto un centravanti in grado di segnare con continuità. Piatek, Cabral, Jovic, Nzola e Beltran: oltre 50 milioni spesi per un bottino in campionato, messi tutti insieme, di 25 gol in 24 mesi. Il solo Vlahovic ne aveva fatti 17 in 6 mesi.