Atteggiamento, gruppo e singoli: tutte le accuse “interne” a Palladino

Una Fiorentina in crisi, che non sembra riuscire a ripartire. Il nome sul banco degli umputati è quello di Palladino, non mancano le critiche

Niccolò Meoni Redattore 14 gennaio 2025 (modifica il 14 gennaio 2025 | 16:49)

L'allenatore è un mestiere complesso. I meriti spesso sono attribuiti ai giocatori, soprattutto se le cose vanno bene. Nei momenti difficili invece il tecnico è il primo imputato, e le colpe spesso vergono tutte in un unica direzione. In sostanza è quello che sta succedendo in casa viola. Dopo le 8 vittorie di fila Palladino è stato quasi portato in trionfo, mentre adesso occupa l'altro lato della luna. Ma la pressione sull'ex Monza non arriva solo dall'esterno, anzi, sembra proprio che il clima viola sia teso soprattutto all'interno. Le parole di Pradè di ieri sono solo l'ultimo dei campanelli d'allarme emersi in questi mesi

Atteggiamento — Le dichiarazioni di Daniele Pradè non sono state banali. Il dirigente viola ha voluto richiamare la squadra, con parole indirizzate soprattutto agli scontenti. Questa è la parola chiave. Pradè non si è soffermato sul tecnico e sulla sua posizione chiaramente, ma la sua tesi è sembrata molto diversa da quella di Palladino. A fronte del: "Chi ha il mal di pancia lo dica" del ds, ha risposto proprio Palladino: "Folle pensare che si sia rotto qualcosa". Pradè anche dopo la gara contro il Napoli aveva sottolineato i troppi errori in casa viola, oltre alla mancanza di quell'umiltà che aveva contraddistinto la squadra