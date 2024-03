Aspettando Dodò e Castrovilli abbiamo gli esterni plug-in

Perché manca Dodò

Domilson Cordeiro (non di Montezemolo) dos Santos, noto come Dodo', 25 anni, nel pieno della sua carriera calcistica, figura allegra di un calcio molto triste, terzino dalla forza fisica straordinaria, uno dei migliori calciatori viola della scorsa stagione, quando e' in forma lo trovi ovunque, portando qualita' e propulsione offensiva. Abbiamo avuto la fortuna di avere in rosa il buon Kayode, che lo ha sostituito degnamente fino ad ora ma e' un giocatore diverso dal brasiliano, il giovane e' un terzino di fascia vecchio stile, che avrebbe bisogno davanti a lui di un esterno forte che gli porta via l'uomo e che cerca il dialogo per essere lanciato sul fondo. Dodo' non ha bisogno di nessuno davanti a lui, e' un treno, un fiume di calcio di qualita' che sa mettere palloni d'oro per le punte in area. A Torino sarebbe stata la sua partita, l'avrebbe aperta come una scatoletta di sardine, mi auguro che qualcuno avra' capito ieri sera quell'urlo di aiuto lanciato da Italiano ad inizio mercato. Come sempre si parte da casa per comprare lo shampoo e si torna a casa con le addormentasocere.