Andata e ritorno…un racconto viola di Vincenzo Italiano

La Fiorentina di Italiano ha fatto bottino pieno nelle ultime 3, quando all'andata era rimasta a secco. Obiettivo fare lo stesso con la Juve

La Fiorentina di Italiano ha trovato nell'uovo la terza vittoria di fila, ottenuta alla vigilia di Pasqua col Venezia. Certo,il calendario asimmetrico, introdotto quest'anno in Serie A, non consente un confronto lineare. Tuttavia, non sarà sfuggito ai più un netto contrasto: 9 punti, contro gli zero ottenuti nel girone d'andata con le medesime avversarie. Nelle partite con Empoli, Napoli e Venezia sono arrivate 3 vittorie in luogo di 3 sconfitte. Un vero e proprio capovolgimento che ha contribuito migliorare il rendimento della compagine gigliata dopo il giro di boa. Oltretutto senza poter disporre di Dusan Vlahovic, il cui addio non ha influito sulle prestazioni della Viola, anzi: l'ha resa maggiormente squadra. Una trasformazione che passa dall'avere acquisito la capacità di vincere partite in modo diverso. Segnando meno, ma rendendo maggiormente impermeabile la propria porta. Grazie all'ormai collaudata coppia difensiva composta da Milenkovic e Igor.