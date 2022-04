Dal CS: ballottaggio doppio in attacco. A centrocampo gioca Maleh?

Le ultime sulla Fiorentina: i dubbi di Italiano per la Juventus

La Fiorentina si prepara per la partita di domani contro la Juventus. Si va verso la conferma di Venuti da titolare, visto che Odriozola non è ancora al top. Non è al meglio neppure Bonaventura, nonostante sia inserito nella lista dei convocati. In mediana regge il ballottaggio tra Maleh e Duncan. In attacco l'unico certo del posto sembra essere Nico Gonzalez, Mentre per le altre due maglie del tridente regge un doppio ballottaggio. Per il ruolo di centravanti tra Cabral e Piatek oltre a quello tra Saponara ed Ikoné, con l'italiano favorito. A riportarlo Radio Bruno nel corso de "Il Pentasport".