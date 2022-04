Girone di ritorno molto positivo per i viola: +4 rispetto all’andata

Il confronto con le stesse squadre già affrontate nel girone d'andata è, attualmente, positivo per la Fiorentina

Nel primo girone di ritorno "rimescolato" della storia della Serie A la Fiorentina sta migliorando il rendimento del girone d'andata. La squadra di Italiano, infatti, nelle 13 gare della seconda parte del torneo contro le stesse avversarie incontrate nel girone d'andata ha guadagnato il 20% dei punti in precedenza conquistati. I dati sono eloquenti: contro Torino, Napoli, Inter, Genoa, Cagliari, Lazio, Spezia, Atalanta, Sassuolo, Verona, Empoli, Venezia e Bologna nel girone d'andata la Fiorentina aveva totalizzato 20 punti (con una media di 1,54 punti a gara), mentre, nel girone di ritorno, i punti conquistati contro queste stesse 13 squadre sono stati 24 (1,85 i punti in media a partita, ossia il 20% in più).