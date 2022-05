Amerini a VN: “Mi aspetto ottimo mercato. 50mln? Base di partenza. Davanti…”

L'ex viola, oggi procuratore, consiglia: "Prenderei Pinamonti e Bellanova. Difficile trovare uno come Torreira. Zurkowski non rientra nei piani"

Simone Bargellini

Che piega prenderà il mercato della Fiorentina? Le parole di Commisso e la questione Torreira non sembrano le premesse migliori, ma il tempo per costruire una Fiorentina più forte c'è. Abbiamo chiesto un parere ad un ex centrocampista della Fiorentina come Daniele Amerini, che oggi è un addetto ai lavori del mercato come procuratore e uno dei soci dell'agenzia S!. Queste le sue parole a Violanews.com:

Che mercato ti aspetti dalla Fiorentina?

"Credo che i viola faranno un buonissimo mercato. E' chiaro che c'è molto da fare perchè c'è da rimpiazzare i giocatori in uscita e intervenire un po' in tutti i reparti. Certo la questione Torreira è già un nodo importante. Spero che rimanga perchè non sarebbe facile trovare un giocatore come lui".

E tu te ne intendi. Ma allora come ti spieghi gli indugi della Fiorentina?

"Sono schermaglie che ci stanno in una trattativa. La Fiorentina vorrebbe risparmiare qualcosa e dall'altra parte l'agente vuol ottenere il massimo. Tutto legittimo, però fossi la Fiorentina per un giocatore del genere che sai già quello che ti puoi dare, uno sforzo lo farei. In altri ruoli può essere più facile trovare giocatori validi, ma quello è un ruolo decisivo e che non puoi sbagliare".

Le parole di Commisso sul budget di mercato indicano una frenata nel progetto?

"Quei 50 milioni sono la base di partenza e la Fiorentina parte con un vantaggio rispetto a tanti club avendo già soldi freschi da poter spendere. Secondo me però strada facendo se c'è da mettere dei soldi in più per rinforzare la squadra Commisso lo farà. Anche perchè è l'anno buono per investire e dare sostanza al progetto viola".

Cosa ti aspetti in attacco?

"Bisogna capire che valutazione danno a Cabral all'interno della Fiorentina, se è considerato il titolare oppure no. Questo determinerà il profilo da cercare sul mercato. A me piacerebbe un giocatore come Pinamonti, lo seguo da anni, ha fatto un grande step e ha ancora importanti margini. Lo stesso discorso vale per Bellanova, un giocatore su cui scommetterei"

Dei vari giovani in prestito vedi qualcuno pronto per la Fiorentina?

"L'unico pronto per stare nella rosa della Fiorentina è Zurkowski, ma ho la sensazione che non rientri nei piani della Fiorentina. In caso contrario lo vedrei bene in viola. Ci sono poi altri giovani bravi come Pierozzi che però devono fare un altro giro, un altro anno di esperienza prima di tornare eventualmente in orbita gigliata".

In conclusione ti chiedo della vosta agenzia "S!" che è in continua espansione: raccontaci un po'

"Siamo un'agenzia, insieme a Edoardo Giacone, Matteo Roggi e Rubinho, che offre servizi e consulenze a tutti gli attori del business sportivo. Siamo attivi nel calcio ma anche in altri sport e l'ultima novità è l'apertura della prima filiale all'estero, in Danimarca, di cui siamo molto orgogliosi".