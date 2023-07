A proposito di alternanza: quel “duello” alla pari tra Parisi e Terzic

La domanda più ricorrente a Firenze nelle ultime 48 ore è: come sarà la coesistenza tra Biraghi e Parisi? Sulle qualità del terzino in arrivo dall'Empoli, nessuno sembra avere dubbi (semmai qualcuno si chiede se non fosse l'ultima delle priorità). E' invece motivo di grande curiosità capire come la Fiorentina, e in primis Vincenzo Italiano, saprà gestire i due terzini sinistri. Chi partirà titolare? Quanto spazio ci sarà per l'altro? Molto dipenderà anche dalla eventuale partecipazione dei viola alla Conference League, che ad oggi sembra abbastanza probabile, e che faciliterebbe il tutto. Ma in ogni caso Biraghi e Parisi dovranno mettere in conto un'alternanza frequente, forse addirittura sistematica (ovviamente saranno anche le prestazioni a spostare l'ago della bilancia). Una situazione che il mancino classe 2000 ha già vissuto in carriera, curiosamente con un giocatore dell'attuale Fiorentina, ancora per poco forse.

Il dualismo Parisi-Terzic a Empoli

Correva la stagione 2020/21 e l'Empoli si presentava ai nastri di partenza della Serie B in rosa due nuovi giocatori in grado di giocare da terzino sinistro, oltre al jolly Cambiaso. Fabiano Parisi arrivava a titolo definitivo dall'Avellino mentre Aleksa Terzic veniva in prestito dalla Fiorentina. E fu proprio il serbo (più grande di un anno) a prendersi inizialmente la maglia da titolare nelle prime 8 giornate, nelle quali Parisi non collezionò neppure 1'. Poi però Terzic finì fuori causa per un infortunio alla caviglia e Parisi colse al volo l'occasione, infilando 10 partite consecutive e relegando il rivale in seconda fila anche dopo il suo rientro. Negli ultimi due mesi di stagione tornò fuori il serbo e per Parisi ci fu spazio solo 5 volte (ma da titolare) nelle ultime 13 giornate. Il bilancio di fine stagione fu clamorosamente equivalente per i due: 21 presenze per Terzic contro le 20 di Parisi (condite da 1 gol e 2 assist) e minutaggio identico. Una stagione positiva per entrambi, culminata con la promozione dell'Empoli in Serie A. Nelle due stagioni successive, poi, mentre Terzic si è ritrovato chiuso da Biraghi a Firenze, Parisi ha completato il suo processo di crescita affermandosi come uno dei terzini più interessanti della massima serie. E adesso è pronto a prendere il posto del suo ex rivale, con l'obiettivo di giocarsela (almeno) ad armi pari anche con il capitano viola.