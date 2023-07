La definizione dell'operazione tra Fiorentina e Empoli per Parisi, e il contemporaneo rinnovo di Biraghi [LA NOSTRA INDISCREZIONE], spianano la strada per la cessione di Aleksa Terzic. Il laterale serbo classe '99 ha il contratto in scadenza tra un anno, non ci sono margini per il rinnovo e dunque sarà separazione in questa finestra estiva di mercato. Il Bologna, sua principale pretendente, è pronto a tornare alla carica: già pronto un contratto fino al 2027.