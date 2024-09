Alla roulette è uscito il 9. Kean-Retegui, tra sliding doors e un inizio a suon di gol

Prima di Moise Kean , il grande obiettivo dell'attacco viola per la stagione 2024/'25 era stato Mateo Retegui . "Cerchiamo un grande centravanti" dichiarò Daniele Pradè nella conferenza stampa dello scorso 4 giugno, accendendo le fantasie di tutti i tifosi viola. Nel giro di pochi giorni iniziarono a farsi largo le voci dell'interesse della Fiorentina per l'(ex) attaccante del Genoa, impegnato con la nazionale italiana nella (poi fallimentare) spedizione azzurra a Euro2024 in Germania. Richiesta vicina ai 30 milioni , offerta intorno ai 20, il tira e molla dura alcune settimane tra rilanci, aperture, frenate e qualche mugugno per il prezzo alle stelle e le prestazioni non proprio esaltanti nella campagna tedesca con Spalletti.

Ecco Moise

Ed ecco che la Fiorentina spiazza tutti e vira su Moise Kean, reduce da una stagione da incubo con la Juventus. Zero gol, zero assist in diciannove apparizioni, oltre tre mesi out per infortunio e un trasferimento all'Atletico Madrid saltato dopo non aver superato le visite mediche. Un'operazione da 17/18 milioni complessivi che profuma tanto, forse troppo di scommessa e risuona come l'ennesima "constatazione amichevole" con la Juventus. E invece no, Kean dimostra da subito di avere fame, voglia, determinazione. E Retegui? Il Mateo sedotto e abbandonato dimentica velocemente la Fiorentina, e nel giro di poche ore dopo il grave infortunio di Scamacca si accasa a Bergamo. Al Genoa 22 milioni più tre di bonus e una domanda: è l'attaccante giusto per Gasperini?