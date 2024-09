Bergamo e non Firenze: ormai un classico. Ma Retegui non è come Zaniolo

Corteggiati e poi mollati

Perché Retegui e Brescianini sono stati obiettivi viola, sì, ma si sono vestiti di nerazzurro in momenti successivi e non scegliendo direttamente Bergamo su Firenze. La Fiorentina voleva l'oriundo prima di virare su Kean, mentre l'Atalanta è andata su Retegui solo dopo l'infortunio di Scamacca: probabilmente il bomber sarebbe altrimenti rimasto al Genoa. Brescianini, invece, era nel mirino della Fiorentina ma la corsa con anche la Lazio l'aveva vinta il Napoli, che addirittura aveva fatto svolgere al centrocampista le visite mediche prima del clamoroso scippo nerazzurro. Infine Samardzic: tra le tante squadre accostate in passato al fantasista serbo c'è stata anche la Fiorentina, che non ha mai tentato niente di concreto (o almeno niente che sia stato captato da Radio Mercato); tempo dopo, l'offerta giusta l'hanno fatta i Percassi. E domani tutti e cinque (Zappacosta, Brescianini, Retegui, Zaniolo e Samardzic) saranno a disposizione di Gasperini per tentare di far male a quella che, in situazioni diverse, avrebbe potuto essere la loro squadra.