ALL STAR viola: scegli i tuoi portieri preferiti

Il primo sondaggio per inserire su Violanews ia rosa dei 25 viola 'ALL STAR'. Tocca ai portieri

Forse vi sarete accorti che da qualche giorno abbiamo inserito nel menu la voce ROSA ACF dove potrete trovare tutti i giocatori della Fiorentina con la loro carriera, i dati anagrafici, le curiosità, i voti della stagione in corso e tutte le notizie pubblicate da Violanews che riguardano il giocatore stesso. Stiamo lavorando ancora per completare il quadro, ma entro qualche giorno tutto sarà completato.

Accanto alla rosa attuale vogliamo inserire la rosa dei 25 giocatori viola più importanti di sempre (ALL STAR) con la rosa composta da 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti che verranno scelti da voi con 4 sondaggi distinti che dureranno due giorni ciascuno. I giocatori prescelti avranno una propria pagina in cui troverete molte notizie e curiosità della carriera degli stessi. Cominciamo oggi con la scelta dei portieri: avete una rosa di 10 scelti dalla nostra redazione e potrete sceglierne un massimo di 2. A fine sondaggio i 3 più votati entreranno a far parte della ALL STAR viola