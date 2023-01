Agroppi a VN: “Amrabat? Deve rimanere, basta fare la spesa per gli altri”

Il parere dell'ex allenatore viola sul mercato e sulle priorità della Fiorentina

Niccolò Ghinassi

L'ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi ha concesso oggi in esclusiva a Violanews.com le sue opinioni riguardo l'attuale situazione dei gigliati, intervenendo sul mercato (LEGGI QUI LE ULTIME NEWS DI MERCATO) e sulle priorità stagionali dei viola. Ecco di seguito le sue dichiarazioni.

Amrabat ha giocato un grande mondiale: dovesse arrivare una offerta importante dall'estero sarebbe giusto cederlo? — "Inizio dicendo che quando vedevo in panchina Amrabat mi sorprendevo. Quando lo vedevo giocare ancora di più, perché mi piaceva ed è molto bravo. È vero che continuava a giocare a corrente alternata, ma è un giocatore da tenere in campo. Ora lo hanno visto tutti, ed il suo è un prezzo che continuerà ad aumentare. Tutto ciò andrà a favore della Fiorentina, perché se lo cederà le richieste saranno molte e molto alte. Secondo me però una volta che trova un calciatore così la Fiorentina lo deve tenere, altrimenti farà sempre la spesa per gli altri".

Da ex allenatore: cosa ne pensa di Vincenzo Italiano? — "I consuntivi si fanno a fine stagione. C'è troppa fretta di giudicare: prima è bravo poi non è bravo, c'è sempre troppa movimentazione. La verità è che di domenica in domenica tutto può cambiare. Lasciamolo lavorare tranquillo. È un allenatore che non ha una grande squadra tra le mani. Deve fare ancora un po' di esperienza, ma secondo me sta facendo un buon lavoro con la squadra che ha. Anche perché grandi calciatori nella Fiorentina in questo momento non ne vedo".

La Fiorentina dovrebbe intervenire sul mercato? — "Bisogna vedere innanzitutto se la società è disposta a spendere, anche perché giocatori bravi ce ne sono in giro ma costano troppo. Tra le percentuali ai procuratori, l'ingaggio al giocatore, il cartellino alla società e via dicendo, si va su costi che sono delle follie. Poi c'è da dire che per i campioni si possono spendere certe cifre, ma io non ne vedo a giro ad ora".

Quali possono essere gli obiettivi della Fiorentina in campionato e cosa pensa della Conference League? — "In campionato la Fiorentina può ambire secondo me ad un posto in Europa. Anche nelle coppe può tentare di andare avanti. La Conference League? Coppettina, si può giocare anche a Fiesole. Personalmente non ho apprezzato il comportamento di Mourinho l'anno scorso, perché bisogna comportarsi a prescindere con educazione e rispetto, e non come lui che dà sempre contro tutto e tutti, come si è visto anche in alcuni casi in Conference League".