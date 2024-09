Adli e Cataldi: un film co-firmato alla regia per la Fiorentina di Palladino

Palladino vara i tre in mediana, Adli e Cataldi in questo centrocampo possono giocare insieme? Due registi diversi per aggiustare la trama della Fiorentina

Paolo Poggianti Redattore 21 settembre 2024 (modifica il 21 settembre 2024 | 18:01)

Chi lo ha detto che dietro a un film ben fatto ci possa essere un solo regista? Prendiamo in prestito una metafora che proviene dal mondo cinematografico per raccontare di una suggestione che comincia a farsi largo nello scacchiere tattico di Palladino. Una buona sceneggiatura, così come la stagione di una squadra di calcio, ha bisogno di più elementi per essere trasposta in modo efficace su schermo o sul campo. Oltre ad un cast di attori di livello, c'è bisogno di un professionista per dirigere le operazioni. E torniamo alla domanda iniziale: perché dietro la cinepresa ce ne dovrebbe essere solo uno? Ci sono svariati esempi di coppie di registi che insieme hanno firmato capolavori del cinema. Dai fratelli Coen ("Il grande Lebowski", "Non è un paese per giovani" etc.) alle sorelle Lana e Lilly Wachowski, dietro al fenomeno della saga di Matrix. Fino ad arrivare in tempi più recenti a Daniel Kwan e Daniel Scheinerta, in arte semplicemente i "Daniels". L'eccentrico duo dietro ad "Everything Everywhere All at Once", vincitore di svariati Oscar nel 2023.

Doppio regista, un solo film — Ecco di potenziale eccentrico magari Yacine Adli e Danilo Cataldi ne hanno meno, ma rappresentano comunque la migliore opzione per la regia della Fiorentina. Due che nel terzetto di centrocampo varato da Palladino a Bergamo possono coesistere eccome. Con l'ausilio di Bove a completare il pacchetto, per dinamicità e strappi che movimentino la trama, altrimenti piatta seppur ben congeniata. Ecco il centrocampo ideale per caratteristiche è proprio: Cataldi, Bove e Adli. Con quest'ultimo che non deve fare il regista, almeno non l'unico di questa squadra. Non deve essere pertanto l'alternativa a Cataldi che ha le qualità per mettere ordine in mezzo. A proposito di Sarri, già evocato dai giornali per il possibile cambio in panchina, non si diventa per caso il regista designato per le squadre del tecnico di Figline. Danilo ci è riuscito proprio con mister Sarri sulla panchina della Lazio. Ora è il momento di ricordarlo anche ai suoi ex compagni che domani affronterà, e soprattutto alla società biancoceleste che lo ha scaricato in estate.