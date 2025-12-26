A Parma c’è Guida. Rocchi designa un internazionale per lo scontro diretto

A Parma c’è Guida. In questa stagione travagliata, al limite della decenza sportiva per la Fiorentina, al Tardini il designatore Gianluca Rocchi ha scelto l’internazionale Marco Guida. Nelle prime 17 gare la Fiorentina è stata diretta quasi sempre dai migliori fischietti a disposizione del designatore, e sarà così anche a Parma.

Il profilo

Marco Guida, 44 anni di torre Annunziata - Napoli, sarà alla sua settima gara in stagione, stagione nella quale ha già diretto la Fiorentina a Genova contro il Genoa, mentre in Champions League ne ha dirette 4, in particolare "sempre le squadre più blasonate". Arbitro di indubbia esperienza, ottima propensione al dialogo, è empatico con i calciatori ma dotato di buona personalità. Lascia giocare molto, non fischia i mezzi falli e soprattutto sta molto attento a chi simula come da ordini dall’alto. Sanzioni disciplinari: media di 4,5 in campionato, mentre in Champions League siamo a livelli molto bassi, circa 3,5 a partita.