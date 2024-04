A Bergamo sarà Fiorentina vera. Il futuro del club: perché Commisso non vuol vendere

Nove cambi da una partita all’altra e comunque la Fiorentina che sta in campo con personalità, organizzazione di gioco e vince, per chi capisce di calcio, dovrebbe essere l’ennesima esaltazione del lavoro di Italiano. E invece c’è anche chi non s’è divertito, poverino. Per quelli, volendo, c’è il circo. Ma pazienza, il discorso è talmente chiaro che è inutile spiegare l’importanza di questo allenatore ai commentatori portati dalla piena del Bisenzio e dell’Arno: tempo sprecato. Resta la generosa Fiorentina che gioca i tempi supplementari il giovedì sera, passa il turno, e la domenica pomeriggio va a vincere su un campo dove non c’era mai riuscita in Serie A. Tre punti importanti per stare vivi anche in campionato, basta così, in questo momento della stagione, dopo 47 partite già giocate, conta solo la capacità di gestire le forze, gli impegni e l’organico, e questo Italiano lo sta facendo alla grande. Tocco ferro però ho come l’impressione che complessivamente questa squadra stia un po’ meglio di un mese fa, che abbia recuperato qualche energia tenuta in serbo per il rush finale. Perfino Castrovilli potrà dare qualcosa nelle partite che restano, Conference esclusa visto che non è in lista. Insomma, una buona trasferta in Campania su un campo sempre avaro di soddisfazioni dove, fra l’altro, due anni fa fu sancita la rottura con Torreira dopo una burrasca di spogliatoio. Tutto bene, dunque, sperando adesso nel recupero di quei quattro-cinque giocatori importanti rimasti a casa per curarsi. Mercoledì sera a Bergamo sarà durissima, ho visto un’Atalanta in buona forma con il Monza e il vantaggio dell’andata non garantisce nulla per i viola.