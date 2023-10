Il rinnovo di Kayode, vuoi vedere che…

Il rinnovo di Kayode infatti arriva poche settimane dopo quello di Nico Gonzalez . “Stabilità” e “continuità”. Sono questi i principi cardine per provare (davvero) ad avviare un ciclo virtuoso . E non è un caso, forse, se proprio Nico stia facendo vedere in questa stagione la miglior versione di sé. Restare a lungo vuol dire entrare nel cuore della città, capirla, farne proprie passioni e virtù e, ed è questo ciò che più conta, cucirsi la maglia addosso. E’ così che la Fiorentina può ricreare quel fortissimo senso di appartenenza che deve (per forza) rappresentare un valore aggiunto. Lo stesso Viola Park, da questo punto di vista, può fare tutta la differenza del mondo . Perché fin da bambini i “piccoli viola” possono allenarsi a strettissimo contatto con i grandi, perché si gioca e si cresce circondati dal viola, perché si vive “in famiglia”.

L'importanza di programmare

Se è vero insomma che in questi tre anni si è data continuità dal punto di vista della guida tecnica, non si può non notare come ogni anno (ed in certi casi anche a stagione in corso) si sia scelto (per un motivo o per l’altro) di smontare e rimontare la squadra. Basta pensare all’addio di Vlahovic, a quello di Torreira, alla scelta di puntare su Amrabat salvo poi tornare indietro e ricostruire un progetto attorno ad un regista vero come Arthur. Ogni volta, un ripartire (quasi) da zero. Per questo i segnali che stanno arrivando, ed il rinnovo di Kayode più di ogni altro, fanno sperare che si sia capito una volta per tutte quanto sia importante programmare. Tenendo sempre occhi e testa sul presente (perché senza risultati diventa difficile progredire) ma senza dimenticarsi del futuro. Si chiama “programmazione”, ed è ciò che contraddistingue un grande club da uno che, invece, si limita a vivacchiare alla giornata.