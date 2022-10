LIVE – Fiorentina-Inter 1-2 p.t. Cabral la riapre dal dischetto!

Squadre in campo per il riscaldamento! Manca sempre meno al fischio d'inizio

Franchi gelato, la Fiorentina non va oltre uno sterile possesso palla. E basta davvero poco per infilare questa difesa...

Scontro involontario tra Amrabat e Correa. Testa a testa che richiama subito l'intervento dei medici in campo, per fortuna niente di grave per i due

RIGORE PER LA FIORENTINA! ! Ma niente cartellino per Dimarco! Clamoroso!

Scontro ad alta quota tra Kouamé e Acerbi! Si accende un parapiglia in campo con quasi tutti i ventidue a contatto. Alla fine Valeri opta per il giallo a Bonaventura e Acerbi stesso

La presentazione

Ci siamo: alle 20.45 è fissato il calcio di inizio di Fiorentina-Inter allo stadio 'Franchi' di Firenze. La Fiorentina non ha mai sconfitto una big in stagione e proverà a invertire la tendenza contro gli uomini di Simone Inzaghi, reduci da ottimi risultati in Champions e in Serie A. I nerazzurri hanno quasi il doppio dei punti dei viola (18 a 10). La squadra di Vincenzo Italiano non può concedersi ulteriori passi falsi, altrimenti rischia di farsi risucchiare nei bassifondi della classifica.