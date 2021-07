Giorno 6. Seduta finita, tanta corsa. La grinta di Italiano durante le esercitazioni

La Fiorentina torna al lavoro dopo la giornata libera concessa ieri da Vincenzo Italiano. Violanews vi racconta il ritiro di Moena

Sesto giorno sulle Dolomiti per la Fiorentina, giunta ormai nel pieno del ritiro estivo 2021/2022. Doppio allenamento per i viola agli ordini di mister Vincenzo Italiano, intervallato dalla conferenza stampa di Riccardo Sottil e dalla consueta pausa pranzo. Nella serata in programma la social viola night direttamente da Moena.