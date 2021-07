FOTO VN – A Moena rubate alcune decorazioni della Fiorentina

Spariscono le gigantografie con lo stemma della Fiorentina

Triste risveglio a Moena, nel paesino che ospita la Fiorentina sono infatti sparite alcune decorazioni allestite in questi giorni per celebrare la squadra toscana. Sulla collinetta adiacente al campo Benatti è stato rubato lo stemma gigante della Fiorentina (come potete vedere dalla nostra foto). Sparite anche due gigantografie posizionate sulla rotonda all'ingresso di Moena.