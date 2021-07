Milenkovic al bivio: rinnova o sarai ceduto. La Viola attende una risposta

Nikola Milenkovic si trova ad un bivio. I Viola gli hanno proposto il rinnovo di contratto, ma lui attende offerte altrove per poi decidere.

Come riporta il Corriere dello Sport,Nikola Milenkovic, difensore classe '97 della Fiorentina, è ad un bivio. Perché la Fiorentina gli ha proposto il rinnovo del contratto, ma il giocatore non sembra intenzionato a firmarlo, di modo da liberarsi a zero la prossima stagione. Il serbo crede che l'offerta giusta prima o poi arriverà, malgrado la non brillante ultima stagione con la maglia viola, e se così non fosse, allora firmerà il rinnovo del contratto proposto dalla Fiorentina.