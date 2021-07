Milenkovic e Pezzella ancora in stand-by: permanenza non da scartare a priori

Tutto sta nel capire se alla fine i due difensori se ne andranno veramente oppure no

Il Corriere Fiorentino si concentra sulla difesa viola: Italiano confermerebbe in blocco il reparto, ma, detto dell'imminente partenza di Lirola che sarà sostituito con ogni probabilità da Zappacosta , Milenkovic e Pezzella sono due capitoli ancora tutti da scrivere in questo mercato.

Al centrale serbo è stato promesso un addio sereno in caso di offerta congrua (almeno 15 milioni), ma per adesso tutto tace. Allora i dirigenti gigliati hanno provato a tornare all'assalto per un rinnovo, ma senza trovare terreno fertile: Milenkovic è convinto che prima o poi la proposta giusta arriverà. E se così non sarà, allora firmerà un rinnovo. I rapporti tra le parti non sono assolutamente tesi.