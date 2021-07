Qui Moena: ancora personalizzato per Dragowski, tra palestra e individuale

Non è ancora il momento del rientro in campo per Bartlomiej Dragowski: il polacco si sta allenando in palestra mentre gli altri sono sul campo

Vincenzo Pennisi

Non c'è Bart Dragowski tra i giocatori che si stanno allenando in quel di Moena oggi pomeriggio: il portiere viola, assente nella prima amichevole stagionale per via di un sovraccarico muscolare, lavora in palestra con l'obiettivo di essere presente domenica per la seconda uscita dei viola di Italiano.