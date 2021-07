FOTO e VIDEO VN – Moena, giorno 4: allenamento finito

Finalmente si torna a giocare: oggi, in ritiro, è il giorno di Fiorentina-Ostermunchen, la prima uscita non ufficiale per i ragazzi di Italiano, che in mattinata si alleneranno prima di scendere in campo nel pomeriggio. Violanews, come al solito,...

Vincenzo Pennisi

11:40 11:40 - 20 lug Terminata la seduta mattutina. 11:23 - 20 lug Presente a Moena anche il responsabile del settore giovanile, Valentino Angeloni. 10:49 11:01 - 20 lug Esercitazione tattica per la Fiorentina di Italiano che fa le prove per l'amichevole di questa sera. Il mister ha schierato così la probabile formazione, con un 4-3-3: Dragowski, Venuti, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Benassi, Bianco, Duncan, Sottil, Vlahovic, Callejon. 10:35 10:36 - 20 lug I viola rientrano sul terreno di gioco, prima occupato solo dai portieri. 10:19 10:19 - 20 lug Il gruppo si è spostato in palestra. 10:18 10:30 - 20 lug Vlahovic capobanda all'ingresso in campo della squadra per la sessione di allenamento mattutino. 10:09 10:10 - 20 lug Subito riscaldamento per la squadra. 10:00 10:01 - 20 lug Alcuni componenti del gruppo squadra ha iniziato la sessione mattutina in palestra. 09:53 09:55 - 20 lug Tutto pronto al Benatti: l'allenamento di stamani dovrebbe essere dedicato alle palle inattive, in vista della prima amichevole di stasera.