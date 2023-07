UFFICIALE: c’è la conferma definitiva, Fiorentina in Conference League

L'ufficialità definitiva della partecipazione viola alla terza manifestazione calcistica continentale per il secondo anno di fila

Non c'erano grossi dubbi, ma è sempre bello poterlo dire con l'assoluta certezza, e la Fiorentina non si è voluta esimere: i viola sono in Conference League a seguito dell'esclusione della Juventus, il sorteggio dei playoff si terrà lunedì 7 agosto e a fine mese ci sarà da giocarsi l'accesso ai gironi.