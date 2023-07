Conference League – Fra le possibili avversarie dei viola c’é di nuovo il Twente

Lunedì 7 agosto si terrà il sorteggio delle gare valide per il play off di Conference League. La Fiorentina, in questo momento, non è ancora certa di fare parte delle 17 teste di serie (di cui fanno parte Eintracht, Lille ed Aston Villa) [LEGGI L'ELENCO AGGIORNATO], ma ci sono altissime probabilità che la squadra viola venga inserita nell'urna più importante. Alla luce di questa situazione molto probabile possiamo evidenziare come, fra le potenziali avversarie dei gigliati nello spareggio decisivo per l'accesso alla fase finale di Conference League, ci siano diverse squadre affrontate dalla Fiorentina proprio durante l'ultima stagione di Conference League come il Lech Poznan, il Twente, gli Hearts e l'RFS Riga. Le altre squadre che potrebbero rappresentare degli ostacoli un po' più impegnativi per i viola, rispetto a tutte le altre formazioni ancora in corsa nella competizione, sono l'Osasuna (nel caso in cui gli spagnoli non dovessero riuscire ad entrare fra le teste di serie), il Rapid Wien, l'Hapoel Beer Sheva ed il Besiktas. Giovedì 3 agosto, al termine del gare valide per il ritorno del 2° turno di qualificazione [LEGGI I RISULTATI DELLE GARE D'ANDATA], conosceremo l'esatta composizione delle squadre che verranno inserite nell'urna delle teste di serie in occasione del sorteggio del play off di Conference League.