Tutto sul Braga: terzo in campionato, la stella è Vitinha

Alla scoperta dell'avversario della Fiorentina in Conference League

Simone Bargellini

L'urna di Nyon non sorride neanche stavolta alla Fiorentina. Così come era accaduto nel primo playoff di Conference League di agosto con il Twente, i viola pescano ancora una delle avversarie sulla carta più temibile. Sarà il Braga l'ostacolo da superare a febbraio per accedere agli Ottavi di finale. Una squadra che al momento è terza nel campionato portoghese con 25 punti in 12 partite, alle spalle di Benfica e Porto. Il Braga si è piazzato terzo nel girone di Europa League nonostante il bottino di 10 punti, alle spalle della sorpresa Royale Union Saint Gilloise e dell’Union Berlino.

La storia del Braga — Fondata nel 1921, nel suo palmares figurano tre Coppe di Portogallo e due Coppa di Lega Portoghese. In campionato il miglior risultato è stato il secondo posto del 2009-2010, dietro al Benfica. Ma la storia recente è ricca di piazzamenti importanti (dal 3° al 5° posto) che fanno del Braga una habituée dei palcoscenici europei. Non che siano arrivate mai grandi soddisfazioni, a parte la finale di Europa League persa contro i connazionali del Porto 12 anni fa. Il Braga gioca in uno stadio (l’Estadio Municipal) da circa 30 mila posti, inaugurato nel 2003 in vista degli Europei di calcio dell'anno successivo (di cui ha ospitato due partite).

SC Braga, la squadra — L'attaccante classe 2000 Vitinha è il giocatore più pericoloso (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI), capace di realizzare già 8 gol in 18 presenze stagionali (4 in 5 presenze di Europa League). Assai temibile anche il capitano Ricardo Horta, esterno offensivo nel giro della nazionale portoghese con grande facilità realizzativa (spesso in doppia cifra in carriera): già 6 gol e 4 assist in questa stagione. L'allenatore è Arthur Jorge, bandiera del Braga già da calciatore e promosso alla guida della prima squadra in estate dopo tanti anni da collaboratore tecnico e una stagione sulla panchina della squadra B. Il modulo base del Braga è un 4-4-2 offensivo. In porta il 30enne brasiliano Matheus; i terzini titolari sono Fabiano Silva (destro) e Nuno Sequeira (sinistro) mentre al centro accanto a Tormena si alternano Niakatè e Paulo Oliveira; in mediana c'è Andrè Horta (fratello del già citato capitano) insieme solitamente al libico Al Musrati. Sugli esterni oltre a Horta c'è Medeiros, mentre davanti il partner di Vitinha è uno tra Banza ed Abel Ruiz.

Come raggiungere Braga — Non ci sono aeroporti internazionali, quindi chi volesse raggiungere Braga al seguito della Fiorentina dovrà cercare voli che atterrano a Porto (poco più di un'ora in auto o con i mezzi) oppure Lisbona che però è più distante (circa 3 ore). La gara di andata si giocherà in Portogallo giovedì 16 febbraio 2023. Se invece pensate di partire da Firenze in macchina, vi ci vorranno quasi 20 ore di viaggio... in bocca al lupo.