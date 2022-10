Neilson (s. stampa): “Fiorentina squadra top, mi tengo l’atteggiamento”

"Eravamo partiti bene con un palo, poi dopo qualche rimpallo ci siamo persi. La Fiorentina è una delle squadre top a livello tecnico, tattico e fisico. Abbiamo fatto meglio nella ripresa. Infortuni? Credo che quando si gioca contro squadre del genere sarebbe necessario avere l'organico al massimo, ma quando capitano imprevisti non ci si può fare nulla e anzi si deve reagire come possibile".

"Direi che adesso dobbiamo pensare alla prossima di campionato. Ai tifosi faccio i complimenti, abbiamo cercato di ripagarli del loro sostegno continuo ma nel primo tempo non ci siamo riusciti. Spero abbiano apprezzato il secondo. Da questa serata raccolgo l'esperienza, l'opportunità di crescere. Nella ripresa abbiamo assunto un atteggiamento che ci sarà molto utile in futuro. Ci sarà da migliorare fisicamente, questo sì. Domenica? Non so se recuperiamo gli infortunati, ma abbiamo un bel gruppo di giovani e potrebbe essere la loro occasione".