Marianella: “Spero i viola vincano la Conference. Vi racconto il Twente”

Il noto giornalista ha analizzato la rosa dei viola, dando un suo parere sugli obiettivi raggiungibili

Redazione VN

Durante il Pentasport di oggi è intervenuto Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, che ha espresso il suo parere sulla Fiorentina.

Sullo stato della squadra

"Io credo che la Fiorentina quest'anno possa fare una grande stagione, sia in Europa che in campionato. È difficile dire quante squadre ha davanti a sé in campionato al momento. Potrebbe ritoccare qualcosa sul mercato per tentare l'assalto alla Champions. Credo comunque che ci sia entusiasmo ritrovato, anche grazie agli acquisti ed al rinnovo di Italiano".

Sulla Conference League

"Sarei molto contento se la Fiorentina vincesse la Conference come la Roma. Ho commentato Twente - Bologna. Gli olandesi sono ben attrezzati, e sono pronti per una partita di questo calibro. Per ora hanno fatto benissimo, ed hanno creato un grande entusiasmo. Nelle amichevoli sono andati benissimo, hanno pareggiato solo 3-3 col Werder Brema. I due terzini contro il Bologna hanno segnato entrambi. La Fiorentina è più forte secondo me, forse giocare la prima sfida in casa non è un vantaggio però. Sarà una bella sfida. Spero che la Fiorentina possa fare una buona prova".

Sul feeling dei viola con l'Europa

"La Fiorentina è una delle poche squadre che ha giocate tutte le 3 finali europee e che ha un dna europeo. Non ti dico che a scapito del campionato debba pensare a queste partite di Conference. Sicuramente ti giochi tanto della stagione in queste partite però. La squadra avrà bisogno di uno stadio pieno. Io commentando la partita mi aggrapperò al passato europeo della viola".

Su Italiano, la società e Jovic

"Italiano già oggi è uno dei migliori tecnici, io lo ammiro tantissimo. Questo è un anno importante per lui, ma ancora di più per la Fiorentina, visto che può tornare ai livelli massimi in Europa ed in campionato. La proprietà ha gettato le basi per un cambio importante a livello di infrastrutture con il Viola Park, ma anche a livello societario con la conferma del mister. Un altro fattore positivo è che la Fiorentina ha i conti a posto. Poi credo che sia arrivato un giocatore straordinario, che è Jovic. È una punta che può giocare anche esterno, e l'ho visto giocare il suo miglior calcio proprio in quel ruolo. Spero che Italiano possa pensare a questa soluzione".