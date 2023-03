Lech Poznan, sorteggio sfortunato ma regna l’ottimismo: “Può farcela”

Andata in Polonia, ritorno a Firenze. A Poznan non sono soddisfatti del sorteggio ma la squadra può giocarsi le sue carte fino in fondo

Sorteggio di Conference League non troppo fortunato, ma a Poznan non partono sconfitti. Anzi, l'ambiente attorno al Lech è convinto che la squadra polacca possa giocarsi le proprie carte nel doppio match contro la Fiorentina, senza timori riverenziali. "Peccato che la prima partita si giochi a Poznan", ha dichiarato il giornalista Dawid Dobrasz a Meczyki.

"Partendo in trasferta e giocando in modo intelligenti ci saremmo potuti giocare il passaggio del turno in casa". Nonostante questo, Dobrasz resta fiducioso: "Il sorteggio è stato questo e ormai il Lech non ci può fare nulla. Penso che la squadra possa farcela".