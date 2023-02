Italiano torna a parlare in conferenza. Il programma della vigilia di Conference

La Fiorentina ha reso noti programma e dettagli per quello che riguarda la giornata di domani, vigilia della sfida di Conference League contro il Braga. Rifinitura Viola fissata per le 11:15 al centro sportivo Davide Astori. A seguito, Italiano parlerà in conferenza stampa alle 14:00. Alle 17:45 sarà la volta della conferenza del tecnico avversario Artur Jorge, con la rifinitura del Braga attesa per le 18:30.