Italiano: “Siamo stati superficiali sottoporta. Ci teniamo stretto il risultato”

"Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio subito. Ma non è mai semplice, loro si sono chiusi. Oggi siamo stati poco cinici. Ma comunque ci godiamo questo vantaggio. In Turchia dovremmo essere diversi davanti al portiere."

Sugli errori sottoporta: "Siamo stati un po' superficiali nelle prime occasione. Poi se calci con il furore di Barak fai gol. Bene la panchina, dalla quale troviamo ancora il gol. In Europa non è mai facile. Su Biraghi non ho capito l'ammonizione, e questa cosa mi fa arrabbiare. Sicuramente Biraghi non era a perdere tempo. Nei 15 minuti iniziali se segni molto è un vantaggio in trasferta. In casa hanno qualità diverse rispetto a oggi .In difesa non gli abbiamo concesso nulla, siamo stati attenti. Teniamoci stretto l'uno a zero"