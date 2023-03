Sivasspor, Cofie: “Fiorentina forte. Pronti a fare un risultato importante”

Cofie in vista della Fiorentina in Conference League

Le parole in conferenza stampa del giocatore del Sivasspor , Isaac Cofie , in vista della sfida di Conference League contro la Fiorentina di domani. Di seguito la diretta testuale delle sue risposte.

"Siamo pronti a fare bene in questa partita. Vogliamo dare il massimo per la Turchia e fare un buon risultato in vista del ritorno".

"Ho giocato tanti anni in Italia. Mi ricordo di aver fatto un gol qui al Franchi. Venire qua a giocare mi dà un emozione importante, perché dopo cinque anni tornare qua è bello. Paura non l'abbiamo e siamo pronti a dimostrare il nostro valore".

"Fisicamente stiamo bene, anche se siamo stati un p0' fermi. Non abbiamo riiniziato bene dopo lo stop, ma anche mentalmente siamo pronti. I viola sono una grande squadra, con giocatori importanti. Noi cercheremo di affrontarli come squadre provando a portare a casa il risultato".

Sulle differenze tra il calcio italiano e quello turco

"Il calcio italiano è più fisico, mentre in quello turco è molto più tecnico. In Italia come idea di calcio sono avanti, ma daremo del nostro meglio per mettere in difficoltà la Fiorentina".