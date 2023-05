Eurotris possibile: perché la Fiorentina non deve temere il West Ham

Gli inglesi disputano la Premier League, campionato spesso ritenuto fuori portata, ma arrancano in classifica e hanno dimostrato di non essere perfetti anche in Europa

"Il prestigio del nome, l’aria di club operaio con un tocco di nobiltà, perché resterà per sempre la squadra di Bobby Moore capitano dell’Inghilterra campione del mondo nel 1966. Oggi però il West Ham galleggia al 15° posto di Premier League. Ma a parte questo, nessuna soggezione storica (una Coppa delle Coppe a testa, 1961 e 1965), e nessuna riverenza nella contemporaneità: il capitano Declan Rice, nazionale inglese, è il leader del West Ham e “in pancia” ci sono pure Paqueta', ex Milan, e Ogbonna, ex Torino e Juve. Scamacca no, perché infortunato. Un buon gruppo, da rispettare, non da temere. Vincenzo Italiano ha infuso l’energia necessaria per competere con una formazione di Premier, campionato imbevuto nell’intensità. La Fiorentina si è guadagnata il diritto a una doppia finale, mercoledì contenderà all’Inter la Coppa Italia. Un’annata particolare e speciale, ma guai a sentirsi appagati. Ci si ricorda dei vincitori, di rado dei finalisti".