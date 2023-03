1-4 e fuori dalla Conference, ma a Sivas sorridono: “Buona vittoria per noi”

In Turchia pensano positivo e nell'analisi della gara di giovedì scorso emergono aspetti di cui far tesoro

"Considero la partita del Sivasspor contro la Fiorentina una buona vittoria per la squadra di casa", si legge sulle pagine online del Sivas Kulis. "Il motivo per cui dico questo - continua il giornalista - è perché in questo clima da grande match in cui le aspettative sono al minimo e non c'è un'intensa pressione sul Sivasspor, una buona prestazione aiuterà ad alimentare le speranze per il futuro".