Verona-Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

Oddschecker analizza le quote emesse in base agli ultimi risultati e ai precedenti fra le squadre.

Redazione VN

Nessuno può permettersi di sbagliare. Lo impone una classifica, che non è comoda né per il Verona, ancora in piena zona retrocessione con la salvezza che dista soltanto due punti, né per la Fiorentina, che deve cercare l'immediata risalita in Serie A dopo aver ben figurato in Europa. Il calcio d'inizio è in programma lunedì alle 18.30 allo stadio Bentegodi di Verona, a dirigere l'incontro ci sarà l'arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1, a dargli sostegno in sala video ci saranno Nasca e Paganessi.

GLI ULTIMI RISULTATI - Nell'ultimo mese il Verona ha dato significativi segnali di ripresa: ha battuto Lecce e Salernitana, ottenendo due pareggi comunque positivi contro Udinese e Verona; nell'ultimo turno però è arrivata una sconfitta sul campo della Roma. Serviranno punti anche contro la Fiorentina, considerando che poi alla 25esima giornata ci sarà lo scontro diretto con lo Spezia. I viola sono reduci dalla vittoria 3-2 sul Braga in Conference League, che è valso la qualificazione agli ottavi di finale della competizione specialmente grazie all'ottima prestazione dell'andata (0-4); in Serie A, tuttavia, il successo manca da sei turni in cui sono arrivati i k.o. con Roma, Torino, Bologna e Juventus e i pareggi con Lazio ed Empoli.

I PRECEDENTI - Verona e Fiorentina si sono incontrate 79 volte in competizioni ufficiali, di cui 65 in Serie A, 10 in Serie B e 4 in Coppa Italia. Il bilancio nel complesso sorride ai viola, con 38 vittorie contro le 17 degli avversari; 24 invece i pareggi. La sfida del girone d'andata si è conclusa 2-0 in favore della squadra di Vincenzo Italiano, con le reti di Ikoné e Nico Gonzalez. In questo scontro diretto - stando a quanto riporta OddsChecker- la Fiorentina è imbattuta da sei gare (quattro pareggi e due vittorie): il successo più recente dei gialloblù risale al novembre 2019, quando al Bentegodi riuscirono ad imporsi 1-0.

LE QUOTE - Secondo gli operatori questa non è una sfida di facile lettura e lo confermano le quote piuttosto bilanciate, come rilevato da OddsChecker. Le valutazioni condotte premiano la Fiorentina in termini di pronostico, con i viola proposti a 2.35 da Sisal e SportBet; la vittoria del Verona tocca 3.25 per Betfair e SportBet, mentre il pareggio è a 3.35 ancora con SportBet. In linea con gli ultimi tre precedenti, i bookmaker si aspettano poche reti: l'Under 2.5 è a 1.72 per Planetwin, l'Over 2.5 è a 2.20 con Bet365. Grande equilibrio invece per quanto riguarda l'eventualità che entrambe le formazioni riescano ad andare a segno: il No Gol è a 1.94 per Planetwin, il Gol è a 1.95 secondo Bet365.