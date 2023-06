Sassuolo-Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

Gli ultimi risultati

Sassuolo vs Fiorentina mette a confronto due formazioni che esprimono un calcio interessante. Da una parte gli uomini di Dionisi che fra alti e bassi hanno raggiunto per tempo la salvezza e adesso navigano a centro classifica con 45 punti. Gli emiliani non vincono da cinque gare di fila, dove hanno raccolto appena due pareggi a fronte di tre sconfitte. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i neroverdi hanno raccolto 28 punti su 54 disponibili: sconfitti il 19 maggio scorso per 2-1 dal Monza, negli ultimi 450 minuti sul terreno amico hanno messo assieme 8 punti. Restando alle sole gare interne, Berardi e compagni hanno trovato la via del gol in 23 occasioni, con 20 al passivo. Dall’altra parte c’è la squadra di Vincenzo Italiano che sogna in grande. Sfumata la Coppa Italia, con la sconfitta a Roma contro l’Inter, i Viola guardano adesso alla finalissima di Conference League: mercoledì 7 giugno a Praga, i gigliati provano a fare la storia contro il West Ham. Contemporaneamente però i toscani devono guardare all’ottavo posto che condividono con il Torino a quota 53. In caso di esclusione dalle Coppe della Juventus, sarebbero Granata e Viola a giocarsi l’accesso in Conference (se la Fiorentina vince la finale va diretta in Europa League, con una fra Roma e Atalanta in Conference e Toro fuori da tutto): attualmente la formazione di Juric è in vantaggio negli scontri diretti e dunque Jovic e compagni devono vincere contro il Sassuolo e sperare che il Torino non faccia lo stesso in casa contro l’Inter. Conti matematici a parte, gli uomini di Italiano sono imbattuti da 270 minuti, mentre in trasferta non vincono dall’1 aprile, con il successo a San Siro contro l’Inter: da quel momento due pari e due sconfitte.