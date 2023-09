Genk-Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

Dopo aver conquistato l’accesso ai gironi di Conference League battendo il Rapid Vienna la Fiorentina vuole iniziare al meglio il suo cammino in Europa e puntare, perché no, di nuovo alla finale. I viola sono pronti a esordire nella gara contro il Genk in programma giovedì 21 settembre alle 18.45 alla Cegeka Arena.

I PRECEDENTI – Quella tra Genk e Fiorentina sarà la prima sfida assoluta tra le due squadre in competizioni europee. L’unica squadra belga incontrata dalla viola è infatti l’Anderlecht nell’edizione del 1984/85 della Coppa Uefa. Come riporta OddsChecker la partecipazione della Fiorentina alla Conference League segna la presenza dei viola a una competizione europea per la seconda stagione consecutiva, situazione che non si verificava dal 2013/14 e 206/2017 quando le partecipazioni furono quattro di seguito.

LE QUOTE – Nonostante il Genk sia l’avversario più difficile del girone la Fiorentina gode dei favori del pronostico. Un successo della viola parte dall’1.39 di Betway, passando per l’1.43 di Netbet, i 2.50 di Sisal e i 2.56 di Betflag. Decisamente più alte le quote che fanno riferimento all’X e all’1. Una vittoria dei padroni di casa vale 2.70 per Goldbet e Snai e 2.86 per Betflag. Il pareggio oscilla invece dai 3.20 di William Hill, ai 3.45 di Leovegas fino ai 4.51 di Netbet. L’attesa è per una gara piuttosto combattuta e dove entrambe le squadre potrebbero trovare la via della rete. Per questo è favorito il segno Goal che vale 1.67 per bet365 e uno 1.70 per Betflag e William Hill. Sale invece fino ai 2.10 di Snai, i 2.16 di Planetwin 365 e i 2.20 di Betfair il No Goal.

Alla Cegeka Arena anche il numero di gol potrebbe essere consistente considerano che il Genk non mantiene la porta inviolata da 11 gare consecutive in Europa. Favorito l’Over 2.5 fissato a 1.82 da Goldbet, a 1.86 da Leovegas e a 1.87 da Betflag. Leggermente più alto l’Under 2.5 a 1.90 per Sisal, a 1.91 per Betfair e a 1.95 per bet365.

PRIMO/SECONDO TEMPO – Per gli operatori la Fiorentina potrebbe essere padrona della gara, come testimoniano anche le quote che fanno riferimento al parziale e finale. Il 2 primo tempo e 2 finale vale infatti 3.90 per Sisal, 4.05 per Better e 4.20 per Betfair.

