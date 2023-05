Fiorentina-Roma: risultati, precedenti e comparazione quote

GLI ULTIMI RISULTATI – La squadra di Vincenzo Italiano torna in campo 72 ore dopo aver perso la finale di Coppa Italia a Roma contro l’Inter. Occhi puntati sulla Serie A per i gigliati, che hanno 50 punti e sono a meno due dal Monza ottavo. L’ottava posizione potrebbe spalancare le porte della prossima Conference League, nel caso in cui la Juventus venisse esclusa dalle Coppe. Quella Conference League che attende i toscani nella finalissima del prossimo 7 giugno a Praga contro il West Ham. Tornando al campionato, la Fiorentina ha ottenuto otto punti nelle ultime cinque giornate: due successi, due pareggi e una sola sconfitta. Davanti al pubblico amico, Jovic e soci sono imbattuti da sette partite di fila in Serie A e l’ultimo ko coincide con la sfida interna del 5 febbraio contro il Bologna, corsaro per 2-1. Giallorossi che veleggiano al sesto posto in classifica. La squadra di Mourinho ha un ritardo di quattro lunghezze dal Milan quarto e sembra aver mollato nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, che potrebbe però ottenerevincendo la finale di Europa League. Il prossimo 31 maggio i capitolini sfideranno a Budapest il Siviglia. La Roma non vince da sei gare di fila e l’ultimo acuto risale al 16 aprile scorso, con il 3-0 interno contro l’Udinese: cinque punti raccolti negli ultimi 540 minuti. In trasferta, Pellegrini e compagni non ottengono l’intera posta in palio dall’8 aprile, con il successo per 1-0 dei giallorossi in casa del Torino.