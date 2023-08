Fiorentina-Lecce: risultati, precedenti e analisi quote

I PRECEDENTI - Nella scorsa stagione la sfida tra Fiorentina e Lecce al Franchi si concluse con il successo per 1-0 della Viola. Decisivo in quel caso l'autogol di Gallo intorno alla mezz'ora. Dopo non esser rientrato nello scacchiere titolare alla prima di campionato contro la Lazio, proprio il terzino riscattare l’autorete della passata stagione, apertissimo però il ballottaggio con Dorgu, grande protagonista domenica scorsa. La quota che li vede marcatori è comunque molto alta: rispettivamente a 18.00 e 20.00 su Snai la possibilità che vadano in rete (su Sisal sono entrambi a 20.00). Allargando lo sguardo invece al totale degli incroci tra i due club, il bilancio dei 38 incontri recita 15 vittorie per la Fiorentina, 11 per il Lecce, mentre sono 12 le occasioni in cui la partita è terminata con il risultato di parità (55 i gol dei toscani, 33 quelli dei pugliesi).

LE QUOTE - Secondo quanto riportato da OddsChecker, la Fiorentina è stra-favorita per la vittoria finale. In effetti, il segno 1 oscilla tra l'1.55 di Planetwin365 all'1.58 di Netbet. Al contrario, la vittoria del Lecce è in grado di pagare fino a 6.10 volte la posta optando per Planetwin365, mentre la quota rimane più bassa su Betway e Novibet, rispettivamente 5.84 e 5.85. L'X, infine, raggiunge un massimo di 4.20 su bet365. Per quanto riguarda il numero di gol, l'Under è in vantaggio sull'Over 2.5. Il primo scenario vale 1.75 su Snai, 1.77 su Better, al contrario per l'ipotesi opposta la soglia fissata su bet365 e Betfair è di 2.10. I bookie non escludono, inoltre, la possibilità che una delle due squadre possa rimanere a secco di reti: il No Goal oscilla tra l'1.67 di bet365 all'1.75 di Snai e Planetwin365. Al contrario, il Goal raggiunge un massimo di 2.10 su bet365.