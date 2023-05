Fiorentina-Inter; risultati, precedenti a analisi quote

Tornando tempi regolamentari, ecco una panoramica delle quote per quanto riguarda i gol. I bookmaker hanno una lieve preferenza per l’Under 2.5 rispetto all’Over: il primo paga un massimo di 1.90 su Betfair, partendo da 1.75 (Sisal), poi tutti concordi a 1.80. Il secondo, invece, arriva a quota 2.02 su LeoVegas: con questo esito, non si scende sotto l’1.85 di Snai. Per quanto riguarda invece i segni Goal/No Goal, è preferito lo scenario con entrambe le squadre a segno: quote dall’1.73 all’1.83, mentre il No Goal arriva fino al2.10 su Betfair. Per un’analisi ancora più approfondita e per un pronostico sul match, leggi l’articolo dedicato su Gazzetta Scommesse.