Fiorentina-Ferencvaros: risultati, precedenti e analisi quote

Al Franchi la Fiorentina affronta il Ferencvaros nella seconda giornata del gruppo F di Conference League. I Viola hanno pareggiato per 2-2 la prima contro il Genk, mentre gli avversari hanno battuto agevolmente i serbi del Cukaricki per 3-1: alla squadra di Italiano serve dunque vincere per assicurarsi il primato nel girone e non rischiare nulla. Il Ferencvaros, dall'altra parte, punta invece alla qualificazione al turno successivo, se possibile come prima, dopo l'eliminazione prematura nel primo spareggio per la Champions.

LE QUOTE - Come riferisce OddsChecker, la Fiorentina è stra-favorita per la vittoria: il segno 1 oscilla tra l'1.37 di Planetwin365 all'1.45 di Snai, Goldbet e BetFlag. Al contrario, il successo degli ospiti è in grado di pagare fino a 7.25 volte la posta optando per LeoVegas (6.00 su Snai. 7.00 su Sisal). Il pareggio si colloca nel mezzo: l'X vale 4.40 su Better, 4.60 su Betfair, 5.00 su LeoVegas. Per quanto riguarda il numero di gol, l'Over è in vantaggio sull'Under: il primo scenario vale 1.60 su Goldbet, 1.62 su Planetwin365, 1.64 su BetFlag. L'ipotesi opposta arriva a un massimo di 2.35 su LeoVegas, 2.38 su Betfair. Infine, i bookie sono convinti che entrambe le squadre andranno a segno: il Goal vale 1.80 su BetFlag, 1.81 su LeoVegas. Dall'altra parte, il No Goal è in grado di pagare fino a 2.05 volte la posta su Betfair. La Conference League, come la Champions e l’Europa League, è una delle competizioni per le quali i principali bookmaker predispongono iniziative riservate ai nuovi utenti: tra loro spiccano quote maggiorate e bonus di benvenuto, qui comparati tra loro.