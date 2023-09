Fiorentina-Cagliari: risultati, precedenti e analisi quote

I PRECEDENTI – Sono 86 i confronti totali tra Fiorentina e Cagliari: il bilancio dei precedenti è tutto in favore dei viola con 36 successi contro i 25 dei sardi, 25 anche i pareggi. L’ultima sfida al Franchi di due anni fa è terminata 3-0 per i padroni di casa: in gol Biraghi, Nico Gonzalez e Vlahovic. Mentre la gara più recente all’Unipol Domus si è chiusa sull’1-1. Come riporta Oddschecker, la formazione sarda non supera gli avversari dal 2019, quando si impose 5-2: sulle panchine c’erano Maran e Montella.

LE QUOTE – Secondo i principali siti di scommesse, la Fiorentina è nettamente favorita: il segno 1 è quotato 1.47 da Netbet, Novibet e Goldbet. L’eventuale successo del Cagliari è valutato 7.50 da Betfair e LeoVegas, 7.20 secondo BetFlag. Mentre l’X è offerto 4.60 su LeoVegas e BetFlag, 4.50 secondo Snai. Stando alle valutazioni dei bookmaker, l’Over 2.5 è molto probabile: vale 1.86 su BetFlag, 1.75 per Sisal e 1.73 secondo Snai. L’Under è invece fissato 2.08 da LeoVegas, 2.00 per Planetwin e Better. Anche il No Goal resta un’ipotesi concreta: 1.86 secondo BetFlag, 1.80 per bet365 e Betfair. Il Goal è quotato 1.95 da Betfair e bet365, 1.86 secondo Planetwin.

